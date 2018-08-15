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11:03, 15 августа 2018 413
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Рязанка выступит на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Рязанка выступит на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Рязанская певица Оксана Алешина выступит в четвертом сезоне всероссийского конкурса «Новая звезда». Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. «Скоро!!! Всероссийский вокальный конкурс Новая Звезда на телеканале Звезда! Вперед, Рязань! Я готова!», — написала Алешина.

Всего в музыкальном конкурсе поучаствуют исполнители и музыкальные коллективы из 85 российских регионов. Шоу покажут в эфире телеканала «Звезда». Лучших исполнителей конкурса определит экспертное жюри, в состав которого войдут известные российские артисты. Председатель жюри — народный артист России, композитор Максим Дунаевский. А победителя определит масштабное голосование телезрителей со всей России. По итогам конкурса он получит денежный приз.

Отметим, на рязанской сцене Оксана Алешина известна под псевдонимом Oksioma. Весной она выпустила дебютный альбом «Волна». В августе 2018 года рязанцы могли познакомиться с творчеством певицы на фестивале уличных музыкантов «Подбелка». Ранее исполнительница сотрудничала с группой Feelin’s. Дата выхода шоу в эфир пока неизвестна.


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