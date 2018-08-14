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13:00, 14 августа 2018 1 168
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В Касимове работнику лесопилки отрезало руку

В Касимове работнику лесопилки отрезало руку

Фото: Pixabay.com

В Касимове работнику лесопилки отрезало руку. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Случай произошел в июле. 42-летнему разнорабочему отрезало часть левой руки, когда тот пытался достать фрагмент пиломатериала из ленточного транспортера.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) против специалиста по охране труда.

Отмечается, что на ленточном транспортере отсутствовало защитное ограждение «в зоне возможного защемления».


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