Продолжение Северного обхода соединят с М-5 в районе 177-го километра. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании в правительстве области.
По его словам, второй этап строительства дороги протяженностью почти 14,3 км включает четыре развязки. Он соединит существующую часть Северного обхода с федеральной трассой М-5 в районе 177-го километра (поворот на совхоз Рязанский).
Губернатор отметил, что уже подготовлены проекты планировки и межевания территории, должно начаться оформление земельных участков.
«Мы рассчитываем значительно сократить автомобильные заторы, улучшить экологическую ситуацию. И главное, повысить уровень комфорта людей и туристическую привлекательность региона», — подчеркнул Любимов. Губернатор отметил, что регион очень рассчитывает привлечь для строительства федеральные средства.
Напомним, соглашение о строительстве 2 и 3 этапов строительства Северного обхода в 2021—2025 годах