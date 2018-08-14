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20:01, 14 августа 2018 619
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Продолжение Северного обхода соединят с М-5 в районе 177-го километра

Продолжение Северного обхода соединят с М-5 в районе 177-го километра

Продолжение Северного обхода соединят с М-5 в районе 177-го километра. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании в правительстве области.

По его словам, второй этап строительства дороги протяженностью почти 14,3 км включает четыре развязки. Он соединит существующую часть Северного обхода с федеральной трассой М-5 в районе 177-го километра (поворот на совхоз Рязанский).

Губернатор отметил, что уже подготовлены проекты планировки и межевания территории, должно начаться оформление земельных участков.

«Мы рассчитываем значительно сократить автомобильные заторы, улучшить экологическую ситуацию. И главное, повысить уровень комфорта людей и туристическую привлекательность региона», — подчеркнул Любимов. Губернатор отметил, что регион очень рассчитывает привлечь для строительства федеральные средства.

Напомним, соглашение о строительстве 2 и 3 этапов строительства Северного обхода в 2021—2025 годах подписали с группой «ВИС» в этом году на Петербургском экономическом форуме.


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