Минфин предложил ввести новый налог

В Министерстве финансов предложили преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог, передает РИА «
Документ разработали для включения в Налоговый кодекс.
В настоящее время плату за негативное воздействие на экологию регулирует закон об охране окружающей среды. Ее определяют исходя из объема или массы выбросов вредных веществ. В Минфине этот механизм назвали неэффективным, из-за чего на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные деньги из федерального и местного бюджета.
Документом предлагают зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.