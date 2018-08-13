Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предложил ограничить до пяти дней срок обращения за выплатой по ОСАГО. Таким способом они намерены бороться с мошенниками и злоупотреблениями со стороны автоюристов, пишут «Ведомости».
Страховщики отмечают, что в настоящее время срок не ограничен, кроме случаев оформления по европротоколу, благодаря чему обращаться за выплатой можно и через полтора года, когда уже практически невозможно установить обстоятельства ДТП. При этом отказывать в выплате или задерживать ее сложно из-за риска получить штраф.
Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников назвал идею «абсурдной». По его словам, страховщики хотят искусственно сократить размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок.