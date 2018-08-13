Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:47, 13 августа 2018 254
 0    0

Рязанцы в Костроме обсудили долговременный уход за пенсионерами и инвалидами

Рязанцы в Костроме обсудили долговременный уход за пенсионерами и инвалидами

Фото: Pixabay.com

Рязанцы в Костроме обсудили систему долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. Она предусматривает организацию сбалансированного соцобслуживания и медицинской помощи с привлечением патронажной службы, сообщил сайт регионального правительства.

С 2018 года проект проходит апробацию в шести регионах, в числе которых Рязанская область. В его рамках более 260 сотрудников сферы соцобслуживания региона повысили квалификацию.

На совещании в Костроме были зампред правительства Лариса Крохалева, руководители региональных минтруда и минздрава, а также представители Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда «Старость в радость». Они обсуждали с коллегами реабилитацию пожилых людей и инвалидов, развитие паллиативной медпомощи и привлечение в сферу соцобслуживания молодежи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
21:47, 13 августа 2018
Рязанцы в Костроме обсудили долговременный уход за пенсионерами и инвалидами
15:14, 10 августа 2018
В рязанском кардиодиспансере впервые в России удалили тромб без вскрытия грудной клетки
9:49, 10 августа 2018
Сапожковские школу и детсад проверили на готовность к учебному году
13:46, 9 августа 2018
Перевод участка под новый корпус онкодиспансера одобрили по итогам слушания
11:27, 9 августа 2018
Суд обязал сараевскую администрацию создать похоронную службу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 429
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 547
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 966
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:23, 13 августа 2018 23 973
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 20 838
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум