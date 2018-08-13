Рязанцы в Костроме обсудили долговременный уход за пенсионерами и инвалидами

Рязанцы в Костроме обсудили систему долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. Она предусматривает организацию сбалансированного соцобслуживания и медицинской помощи с привлечением патронажной службы, сообщил сайт регионального правительства.
С 2018 года проект проходит апробацию в шести регионах, в числе которых Рязанская область. В его рамках более 260 сотрудников сферы соцобслуживания региона повысили квалификацию.
На совещании в Костроме были зампред правительства Лариса Крохалева, руководители региональных минтруда и минздрава, а также представители Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда «Старость в радость». Они обсуждали с коллегами реабилитацию пожилых людей и инвалидов, развитие паллиативной медпомощи и привлечение в сферу соцобслуживания молодежи.