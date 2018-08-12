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16:53, 12 августа 2018 252
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Следователи выдворили пьяного мужчину с сасовского пляжа

Следователи выдворили пьяного мужчину с сасовского пляжа

Следователи выдворили пьяного мужчину с сасовского пляжа «в целях предупреждения других противоправных деяний и его собственной безопасности». На него составили протокол об административном правонарушении, сообщили в следкоме.

В субботу, 11 августа, следователи и полицейские провели рейд по пляжам на реке Мокша. Они напомнили отдыхающим, что нельзя купаться в необорудованных для этого местах и раздали детям памятки по безопасности. Родителям следователи рекомендовали постоянно следить за детьми, когда те находятся рядом с водой.

«Следственное управление еще раз напоминает, что вода — это опасная стихия. Отправляясь на отдых, не пренебрегайте правилами безопасности и обеспечьте безопасность своих детей. Ведь даже одно мгновение, на которое ребенок остается в воде без присмотра взрослых, может стоить ему жизни», — отметили в следкоме.

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области


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