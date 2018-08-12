Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:34, 12 августа 2018 494
 0    0

На Чукотке нашли убитого краснокнижного белого медведя

На Чукотке нашли убитого краснокнижного белого медведя

Фото: Pixabay.com

В субботу, 12 августа, на побережье Чукотского моря нашли убитого белого медведя, занесенную в Красную книгу, передает РИА «Новости».

Погибшего молодого медведя обнаружили в 23 километрах к западу от села Рыркайпий. Эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров рассказал, что примерный возраст зверя — два с половиной года. На шкуре нашли два отверстия, похожих на пулевые.

«Прошедший 2017 год дал нам рекордные цифры по обнаружению фактов браконьерства на белого медведя. На Чукотке в Провиденском районе полиция обнаружила в контейнере сразу шесть шкур белого медведя, также шкуры всплывали в Хабаровске и Амурской области», — отметил Никифоров.

По его словам, останки еще шести погибших белых медведей обнаружили на Ямале.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
20:34, 12 августа 2018
На Чукотке нашли убитого краснокнижного белого медведя
12:10, 12 августа 2018
В Рязанской области продлили «желтый» уровень опасности
11:04, 12 августа 2018
Рязанцы вновь пожаловались Любимову на запах гари
10:26, 12 августа 2018
Рязанцев попросили не разводить костры в лесах
21:32, 11 августа 2018
В Гидрометцентре рассказали о погоде в конце лета и начале осени
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 939
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 320
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 731
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 20 241
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
18:20, 8 августа 2018 17 032
«Плыл по городу запах…». RZN.info публикует репортаж с полигона, где тлеет помет 4
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум