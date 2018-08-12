На Чукотке нашли убитого краснокнижного белого медведя

В субботу, 12 августа, на побережье Чукотского моря нашли убитого белого медведя, занесенную в Красную книгу, передает РИА «
Погибшего молодого медведя обнаружили в 23 километрах к западу от села Рыркайпий. Эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров рассказал, что примерный возраст зверя — два с половиной года. На шкуре нашли два отверстия, похожих на пулевые.
«Прошедший 2017 год дал нам рекордные цифры по обнаружению фактов браконьерства на белого медведя. На Чукотке в Провиденском районе полиция обнаружила в контейнере сразу шесть шкур белого медведя, также шкуры всплывали в Хабаровске и Амурской области», — отметил Никифоров.
По его словам, останки еще шести погибших белых медведей обнаружили на Ямале.