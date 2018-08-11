В пятницу, 10 августа, в Рязанской области провели авиаразведку наиболее пожароопасных районов. Об этом сообщила
Авиаразведку провел замначальника Александр Савуков. Также он проконтролировал торфяники, которые планово обводняют с 2010 года.
Савуков отметил, что за пожарной ситуацией в лесах следят постоянно. В состав оперативных групп входят представители администраций муниципальных образований, представители лесничеств, сотрудники полиции, работники местных гарнизонов пожарной охраны, инспекторы государственного пожарного надзора, добровольцы.
За обстановкой также следят с наблюдательных вышек и с помощью камер. Видеосигнал передают в региональный диспетчерский пункт Рязанской области и центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону.
Мониторинг ведется круглосуточно, в том числе с использованием космических технологий.
Рязанцев попросили соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при отдыхе на природе.
Также в ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается посещать леса, въезжать туда на транспортных средствах.