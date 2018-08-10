Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:25, 10 августа 2018 161
 0    0

В горящей квартире на улице Вишневой пострадал мужчина

В горящей квартире на улице Вишневой пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Во время пожара на улице Вишневой, который произошел 9 августа, пострадал 40-летний мужчина. Его госпитализировали, рассказали RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 17:26, на вызов выезжали четыре пожарных расчета.

Огонь повредил квартиру по всей площади.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:45, 10 августа 2018
Появилось виде с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
9:25, 10 августа 2018
В горящей квартире на улице Вишневой пострадал мужчина
21:54, 9 августа 2018
При пожаре в квартире на улице Вишневой пострадал человек
17:47, 9 августа 2018
Следователи проверят обстоятельства гибели троих человек в рязанских водоемах
16:51, 9 августа 2018
Появились подробности аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 403
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 588
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 752
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 992
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
19:56, 29 июля 2018 20 142
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум