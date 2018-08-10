В горящей квартире на улице Вишневой пострадал мужчина

Во время
Сигнал о возгорании поступил в 17:26, на вызов выезжали четыре пожарных расчета.
Огонь повредил квартиру по всей площади.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во время
Сигнал о возгорании поступил в 17:26, на вызов выезжали четыре пожарных расчета.
Огонь повредил квартиру по всей площади.
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.