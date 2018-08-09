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21:54, 9 августа 2018 68
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При пожаре в квартире на улице Вишневой пострадал человек

При пожаре в квартире на улице Вишневой пострадал человек

В четверг, 9 августа, при пожаре в квартире на улице Вишневой пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 17:26. На место выезжали четыре расчета.


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6 дней назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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