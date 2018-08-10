Владимир Мединский приедет на открытие Рязанского цирка. Об этом в пятницу, 10 августа, сказал Николай Любимов.
Министр культуры будет в Рязани 22 сентября. В мае 2017 года в беседе с рязанскими журналистами он
Напомним, цирк начали ремонтировать в 2015 году. Стоимость работ по контракту оценивалась в 410 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить к декабрю 2015 года, однако незадолго до этой даты загорелась крыша цирка. Сроки сдачи объекта сдвинулись на сентябрь 2016 года, однако их также не смогли соблюсти.
Ранее сообщалось, что первое выступление в цирке пройдет 21 сентября. Зрители увидят