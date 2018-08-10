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14:04, 10 августа 2018 306
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Мединский приедет на открытие Рязанского цирка

Мединский приедет на открытие Рязанского цирка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Владимир Мединский приедет на открытие Рязанского цирка. Об этом в пятницу, 10 августа, сказал Николай Любимов.

Министр культуры будет в Рязани 22 сентября. В мае 2017 года в беседе с рязанскими журналистами он раскритиковал темпы ремонта цирка и потребовал завершить стройку в декабре 2017 года, чтобы первые посетители смогли прийти на представления в марте 2018 года.

Напомним, цирк начали ремонтировать в 2015 году. Стоимость работ по контракту оценивалась в 410 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить к декабрю 2015 года, однако незадолго до этой даты загорелась крыша цирка. Сроки сдачи объекта сдвинулись на сентябрь 2016 года, однако их также не смогли соблюсти.

Ранее сообщалось, что первое выступление в цирке пройдет 21 сентября. Зрители увидят программу «Цирк на льду», в которой будет «единственный в мире аттракцион с белыми медведями».


© RZN.info

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