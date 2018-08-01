В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения. Работы завершили строго по графику, сообщил
Со среды, 1 августа, отделения пульмонологии и неврологии, челюстно-лицевой хирургии и ревматологии начнут принимать первых пациентов стационара.
«Во время ремонта учитывались все современные требования для больниц, — рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. — В пульмонологическом отделении провели систему медицинских газов, на каждом отремонтированном этаже установили светодиодные энергосберегающие светильники. Выбрали светлые оттенки для дверей, полов и покраски стен. Такой интерьер будет поднимать настроение пациентам».
В отделениях заменили трубопроводы водоснабжения и ливневой канализации, сантехническое оборудование, вентиляцию, телефонные кабельные системы, электрооборудование, пожарную и палатную сигнализации. Для ремонта использовали прочные негорючие материалы.
Отмечается, что деньги на капремонт — 57 миллионов рублей — направили из резервного фонда президента.
Фото Дмитрия Хубезова