Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:57, 1 августа 2018 107
 0    0

В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения

В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения

В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения. Работы завершили строго по графику, сообщил сайт регионального минздрава.

Со среды, 1 августа, отделения пульмонологии и неврологии, челюстно-лицевой хирургии и ревматологии начнут принимать первых пациентов стационара.

«Во время ремонта учитывались все современные требования для больниц, — рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. — В пульмонологическом отделении провели систему медицинских газов, на каждом отремонтированном этаже установили светодиодные энергосберегающие светильники. Выбрали светлые оттенки для дверей, полов и покраски стен. Такой интерьер будет поднимать настроение пациентам».

В отделениях заменили трубопроводы водоснабжения и ливневой канализации, сантехническое оборудование, вентиляцию, телефонные кабельные системы, электрооборудование, пожарную и палатную сигнализации. Для ремонта использовали прочные негорючие материалы.

Отмечается, что деньги на капремонт — 57 миллионов рублей — направили из резервного фонда президента.

Фото Дмитрия Хубезова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
9:57, 1 августа 2018
В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения
15:26, 31 июля 2018
В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью
10:30, 31 июля 2018
В Пронске капитально отремонтируют детсад
19:58, 30 июля 2018
В Рязанской области проведут повторное тестирование участников акции «Лето без табачного дыма»
17:35, 30 июля 2018
Прокуратура добилась выделения квартиры для оставшейся без родителей жительницы Клепиковского района
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 часов назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 26 809
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 133
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 319
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 001
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 550
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум