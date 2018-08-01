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8:45, 1 августа 2018 101
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Самозанятых россиян предложили вывести из сферы трудового законодательства

Самозанятых россиян предложили вывести из сферы трудового законодательства

Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Об этом передает «РИА Новости».

Изменения могут коснуться тех, кто не оформлен как индивидуальные предприниматели.

Речь идет о такой деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые сейчас попадают под сферу действия трудового законодательства.

Сейчас многие не оформляют такие деятельности и работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные ТК: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи, оформить свидетельство пенсионного страхования.

Как отметили в Минтруде, это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования и необходимости внесения изменений в законодательство.

«Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов — не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее», — пояснил замминистра финансов Илья Трунин.


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