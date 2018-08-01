Самозанятых россиян предложили вывести из сферы трудового законодательства

Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Об этом передает «
Изменения могут коснуться тех, кто не оформлен как индивидуальные предприниматели.
Речь идет о такой деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые сейчас попадают под сферу действия трудового законодательства.
Сейчас многие не оформляют такие деятельности и работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные ТК: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи, оформить свидетельство пенсионного страхования.
Как отметили в Минтруде, это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования и необходимости внесения изменений в законодательство.
«Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов — не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее», — пояснил замминистра финансов Илья Трунин.