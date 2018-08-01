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17:07, 1 августа 2018 1 066
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На шести центральных улицах Рязани начали устанавливать знаки платной парковки

На шести центральных улицах Рязани начали устанавливать знаки платной парковки

На шести центральных улицах Рязани начали устанавливать знаки платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы начались 20 июля. Знаки появятся на участках:

  • улиц Либкнехта (от улицы Некрасова до Посадского переулка);
  • улиц Скоморошинская (от улицы Щедрина до улицы Грибоедова);
  • улица Садовая (от улицы Свободы до улицы Есенина);
  • улица Щедрина (от улицы Скоморошинской до улицы Свободы);
  • улица Подгорная;
  • улица Грибоедова (от улицы Есенина до улицы Свободы).

Напомним, новые платные парковки появятся еще на 14 улицах Рязани и двух площадях. Список можно посмотреть по ссылке.


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