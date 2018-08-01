На шести центральных улицах Рязани начали устанавливать знаки платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работы начались 20 июля. Знаки появятся на участках:
- улиц Либкнехта (от улицы Некрасова до Посадского переулка);
- улиц Скоморошинская (от улицы Щедрина до улицы Грибоедова);
- улица Садовая (от улицы Свободы до улицы Есенина);
- улица Щедрина (от улицы Скоморошинской до улицы Свободы);
- улица Подгорная;
- улица Грибоедова (от улицы Есенина до улицы Свободы).
Напомним, новые платные парковки появятся еще на 14 улицах Рязани и двух площадях. Список можно посмотреть по