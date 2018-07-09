В Подмосковье предложили штрафовать за борщевик на участках. Законопроект должны принять до конца года,
За заросли борщевика физических лиц планируют штрафовать на три-пять тысяч рублей. Для должностных лиц штраф может достигать нескольких десятков тысяч, для юридических — миллиона рублей.
В бюджете Московской области на борьбу с борщевиком в этом году заложили 300 миллионов.
Справка:
Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту. При контакте с растением у человека возникают сильные ожоги. Борщевик может быстро захватывать новые территории.