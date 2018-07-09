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17:56, 9 июля 2018 468
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В Подмосковье предложили штрафовать за борщевик на участках

В Подмосковье предложили штрафовать за борщевик на участках

Фото: Pixabay.com

В Подмосковье предложили штрафовать за борщевик на участках. Законопроект должны принять до конца года, сообщил сайт регионального правительства.

За заросли борщевика физических лиц планируют штрафовать на три-пять тысяч рублей. Для должностных лиц штраф может достигать нескольких десятков тысяч, для юридических — миллиона рублей.

В бюджете Московской области на борьбу с борщевиком в этом году заложили 300 миллионов.

Справка:

Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту. При контакте с растением у человека возникают сильные ожоги. Борщевик может быстро захватывать новые территории.


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