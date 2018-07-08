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11:56, 8 июля 2018 73
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Рязанцы начали отмечать День любви, семьи верности с молебна. Фото

Рязанцы начали отмечать День любви, семьи верности с молебна. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы начали отмечать День любви, семьи и верности с молебна. Встреча прошла у часовни Петра и Февронии Муромских в поселке Ласково в воскресенье, 8 июля.

Праздничную литургию провел протоиерей Георгий Галахов. На ней, помимо жителей области, присутствовал вице-губернатор Игорь Греков и министр культуры региона Виталий Попов.

После службы священники освятили кулоны, которые подарят супругам, прожившим в браке более полувека.

«Этот праздник традиционно мы начинаем отмечать в Ласкове. Уверен, что этот день объединил всех людей, связанных узами брака. Желаю вам семейного счастья и здоровья вашим детям и внукам», — сказал Греков.

Он также поблагодарил всех участников конкурса на лучший эскизный проект будущего монумента Петру и Февронии и наградил скульпторов-победителей — Полину и Бориса Горбуновых и архитектора Владимира Щеголева.

От губернатора и правительства Греков передал часовне икону в честь святых.

Напомним, в Рязани в День любви, семьи и верности впервые пройдет «Парад семей». С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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