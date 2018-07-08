Рязанцы начали отмечать День любви, семьи верности с молебна. Фото

Рязанцы начали отмечать День любви, семьи и верности с молебна. Встреча прошла у часовни Петра и Февронии Муромских в поселке Ласково в воскресенье, 8 июля.
Праздничную литургию провел протоиерей Георгий Галахов. На ней, помимо жителей области, присутствовал вице-губернатор Игорь Греков и министр культуры региона Виталий Попов.
После службы священники освятили кулоны, которые
«Этот праздник традиционно мы начинаем отмечать в Ласкове. Уверен, что этот день объединил всех людей, связанных узами брака. Желаю вам семейного счастья и здоровья вашим детям и внукам», — сказал Греков.
Он также поблагодарил всех участников
От губернатора и правительства Греков передал часовне икону в честь святых.
Напомним, в Рязани в День любви, семьи и верности впервые пройдет «Парад семей». С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться