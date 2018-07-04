Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:34, 4 июля 2018 312
 0    0

В Рязани впервые пройдет «Парад семей». Программа 8 июля

В Рязани впервые пройдет «Парад семей». Программа 8 июля

В День семьи, любви и верности в Рязани первый пройдет «Парад семей». Об этом в среду, 4 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

8 июля в 9:00 в Ласкове Рязанского района в 8:00 и в Успенском соборе Рязанского кремля отслужат литургию по святым благоверным князьям Петру и Февронии.

Также в 11:30 зрителям покажут проект-победитель конкурса памятников, посвященный знаменитой паре. В июле 2017 года там заложили камень на месте будущего монумента.

В Рязани в 12:30 впервые пройдет парад от Глебовского моста до Соборной площади, в котором поучаствуют 15 семей региона.

В 13:00 на улице Соборной состоится торжественная регистрация 12 браков, также отметят «легендарную» семью области.

По словам Татьяны Семенченко в области в этот день поженятся более двухсот пар. Также в этом году в одиннадцатый раз семьям вручат медали за любовь и верность. В этом году их получат 70 семей.

С 12 часов для всех желающих в центре Рязани как и в прошлом году организуют ярмарку «Сделано с любовью на родине Февронии», где представят сувениры и предметы народных промыслов. В Кремлевском парке будут работать семейные тематические и анимационные площадки.

Завершением праздника станет праздничный концерт певицы Марины Девятовой.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:34, 4 июля 2018
В Рязани впервые пройдет «Парад семей». Программа 8 июля
17:38, 4 июля 2018
В Рязанской области руководители трех предприятий не выплачивали сотрудникам зарплаты
17:30, 4 июля 2018
Специалисты «Рязаньэнерго» провели 150 внеклассных занятий по предотвращению детского электротравматизма
17:17, 4 июля 2018
Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе
16:58, 4 июля 2018
«Натали Турс» выплатит клиентам компенсацию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 342 119
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 132 921
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 283
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 200
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 068
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум