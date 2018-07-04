В Рязани впервые пройдет «Парад семей». Программа 8 июля

В День семьи, любви и верности в Рязани первый пройдет «Парад семей». Об этом в среду, 4 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

8 июля в 9:00 в Ласкове Рязанского района в 8:00 и в Успенском соборе Рязанского кремля отслужат литургию по святым благоверным князьям Петру и Февронии.

Также в 11:30 зрителям покажут проект-победитель конкурса памятников, посвященный знаменитой паре. В июле 2017 года там заложили камень на месте будущего монумента.

В Рязани в 12:30 впервые пройдет парад от Глебовского моста до Соборной площади, в котором поучаствуют 15 семей региона.

В 13:00 на улице Соборной состоится торжественная регистрация 12 браков, также отметят «легендарную» семью области.

По словам Татьяны Семенченко в области в этот день поженятся более двухсот пар. Также в этом году в одиннадцатый раз семьям вручат медали за любовь и верность. В этом году их получат 70 семей.

С 12 часов для всех желающих в центре Рязани как и в прошлом году организуют ярмарку «Сделано с любовью на родине Февронии», где представят сувениры и предметы народных промыслов. В Кремлевском парке будут работать семейные тематические и анимационные площадки.

Завершением праздника станет праздничный концерт певицы Марины Девятовой.