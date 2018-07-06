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9:30, 6 июля 2018 575
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Рязанцы смогут сами организовывать раздельный сбор мусора в своих дворах

Рязанцы смогут сами организовывать раздельный сбор мусора в своих дворах

Жители Рязанской области смогут самостоятельно организовывать раздельный сбор мусора в своих дворах. В этом им поможет обучающий проект мусорраздельно.рф, который запустило движение ЭКА.

На сайте представлены пошаговые инструкции для жителей многоквартирных домов, основанные на успешном практическом опыте.

После регистрации пользователи сайта получают доступ к:

  • путеводителю с инструкциями и практическими советами, как убедить домоуправление или управляющую компанию в пользе раздельного сбора, как найти компанию для вывоза вторсырья для дальнейшей переработки, какие установить контейнеры;
  • готовым просветительским материалам для вовлечения жителей в раздельный сбор отходов (плакатам, листовкам, наклейкам для контейнеров);
  • вдохновляющим примерам лучших российских практик налаживания раздельного сбора на придомовых территориях.

По словам представителей ЭКА, раздельный сбор отходов позволит рязанцам экономить на вывозе смешанного мусора.

«Контейнеры для раздельного сбора отходов в своем дворе — не мечта, а реальность. Чтобы они появились, достаточно конкретных практических действий. Все они подробно описаны на мусорраздельно.рф. Я сама и другие активные жители проверили это на практике и теперь вносим вклад в решение проблемы мусора и одновременно экономим средства жителей нашего дома», — рассказала координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова.


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