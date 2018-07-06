Под Рязанью вновь начали ремонтировать участок дороги до Гавердова. Об этом сообщил
Участок от Кораблина до Гавердова и в районе деревни Лужки общей протяженностью 16 километров должны были сдать 31 июля. Рабочие сняли верхний слой асфальта и забросили ремонт.
Из-за обильных дождей осенью 2017 года грунт под дорогой «перенасытился» влагой, а зимой промерз. Весной 2018 года из-за глубокого промерзания почвы полотно неравномерно оттаивало и вытеснило воду на поверхность дороги, что привело ее разрушению.
Приступив к работам, подрядчик обнаружил, что техническое решение, подготовленное летом 2017 года, не соответствует фактическому состоянию дороги.
Контракт с ним расторгли, минтранс подготовил новое техрешение и объявил торги, которые заняли почти два месяца. Сейчас новая подрядная организация приступила к ремонту, его закончат до 30 сентября.