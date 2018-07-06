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21:37, 6 июля 2018 967
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Под Рязанью вновь начали ремонтировать участок дороги до Гавердова

Под Рязанью вновь начали ремонтировать участок дороги до Гавердова

Под Рязанью вновь начали ремонтировать участок дороги до Гавердова. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Участок от Кораблина до Гавердова и в районе деревни Лужки общей протяженностью 16 километров должны были сдать 31 июля. Рабочие сняли верхний слой асфальта и забросили ремонт.

Из-за обильных дождей осенью 2017 года грунт под дорогой «перенасытился» влагой, а зимой промерз. Весной 2018 года из-за глубокого промерзания почвы полотно неравномерно оттаивало и вытеснило воду на поверхность дороги, что привело ее разрушению.

Приступив к работам, подрядчик обнаружил, что техническое решение, подготовленное летом 2017 года, не соответствует фактическому состоянию дороги.

Контракт с ним расторгли, минтранс подготовил новое техрешение и объявил торги, которые заняли почти два месяца. Сейчас новая подрядная организация приступила к ремонту, его закончат до 30 сентября.


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