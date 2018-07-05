Рязанское правительство поддержит потребительские кооперативы

В четверг, 5 июля, губернатор Николай Любимов подписал соглашение о взаимном сотрудничестве между региональным правительством, союзом потребительских обществ и советом муниципальных образований Рязанской области. Совместные инициативы планируется реализовать в четырехлетний период.
На предприятиях потребительских коопераций Рязанской области работают свыше полутора тысяч человек, которые обслуживают более 400 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. «Однако жители еще двухсот отдаленных сел и деревень пока не имеют возможности получать услуги и приобретать товары первой необходимости», — рассказал глава региона.
По словам Любимова, подписание соглашения — это первый шаг на пути к восстановлению позиций потребительских коопераций, которые могут стать «''локомотивом'' развития агропромышленного комплекса» в регионе.
«Будут работать предприятия, создаваться новые рабочие места. Людям потребуется современная инфраструктура. Появятся дороги, школы, ФАПы, клубы, спортплощадки. Таким образом, села и деревни получат вторую жизнь», — заключил губернатор.