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11:49, 5 июля 2018 136
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Рязанское правительство поддержит потребительские кооперативы

Рязанское правительство поддержит потребительские кооперативы

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 5 июля, губернатор Николай Любимов подписал соглашение о взаимном сотрудничестве между региональным правительством, союзом потребительских обществ и советом муниципальных образований Рязанской области. Совместные инициативы планируется реализовать в четырехлетний период.

На предприятиях потребительских коопераций Рязанской области работают свыше полутора тысяч человек, которые обслуживают более 400 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. «Однако жители еще двухсот отдаленных сел и деревень пока не имеют возможности получать услуги и приобретать товары первой необходимости», — рассказал глава региона.

По словам Любимова, подписание соглашения — это первый шаг на пути к восстановлению позиций потребительских коопераций, которые могут стать «''локомотивом'' развития агропромышленного комплекса» в регионе.

«Будут работать предприятия, создаваться новые рабочие места. Людям потребуется современная инфраструктура. Появятся дороги, школы, ФАПы, клубы, спортплощадки. Таким образом, села и деревни получат вторую жизнь», — заключил губернатор.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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