Роскачество проверит бензин на заправках после жалоб о недоливе

Роскачество и Росстандарт займутся проверками фальсифицированного топлива на заправках. Об этом передает
Исследование пройдет по нескольким направлениям. Бензин проверят на фальсификацию, соответствие заявленному октановому числу, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего исследуют более 30 параметров.
Как рассказали агентству в организации, основными источниками фальсифицированного топлива могут быть базы нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу.
«Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том числе происходящего с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок», — сообщили в Роскачестве.
Напомним, ранее Федерация автовладельцев России (ФАР)