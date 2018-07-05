Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 5 июля 2018 402
 0    0

Роскачество проверит бензин на заправках после жалоб о недоливе

Роскачество проверит бензин на заправках после жалоб о недоливе

Роскачество и Росстандарт займутся проверками фальсифицированного топлива на заправках. Об этом передает ТАСС.

Исследование пройдет по нескольким направлениям. Бензин проверят на фальсификацию, соответствие заявленному октановому числу, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего исследуют более 30 параметров.

Как рассказали агентству в организации, основными источниками фальсифицированного топлива могут быть базы нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу.

«Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том числе происходящего с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок», — сообщили в Роскачестве.

Напомним, ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала исследование, согласно которому на российских АЗС массово недоливают бензин.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:56, 5 июля 2018
Роскачество проверит бензин на заправках после жалоб о недоливе
19:21, 3 июля 2018
Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении НДС
15:41, 29 июня 2018
В Роще установлен новый башенный кран
14:24, 28 июня 2018
На выездном заседании в Елатьме обсудили проблемы поселка
12:00, 28 июня 2018
В Рязани появится новый торговый центр
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 344 050
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 041
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 446
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 286
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 125
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум