Федерация автовладельцев России (ФАР)
В среднем, на заправках водителей обманывают на пять процентов оплаченного бензина.
«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в исследовании.
В федерации подсчитали, что из-за недолива реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр. Кроме того, специалисты выяснили, что значительная часть топлива некачественная.
«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — заключили в ФАР.
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