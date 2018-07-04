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8:43, 4 июля 2018 389
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На российских АЗС массово недоливают бензин — ФАР

На российских АЗС массово недоливают бензин — ФАР

Фото: Pixabay.com

Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала исследование, согласно которому на российских АЗС массово недоливают бензин.

В среднем, на заправках водителей обманывают на пять процентов оплаченного бензина.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в исследовании.

В федерации подсчитали, что из-за недолива реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр. Кроме того, специалисты выяснили, что значительная часть топлива некачественная.

«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — заключили в ФАР.

Ранее транспортники попросили Путина обсудить подорожание бензина.


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