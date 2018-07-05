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18:07, 5 июля 2018 985
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МИД России предложит цифровые ресурсы для развития рязанской медицины

МИД России предложит цифровые ресурсы для развития рязанской медицины

МИД России предложит цифровые ресурсы для развития рязанской медицины. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Сергей Налобин в рамках конференции по развитию медицинского туризма в регионах.

«Министерство заинтересовано в том, чтобы в условиях мощной информационной атаки в сторону России наши многочисленные позитивные моменты отражались должным образом. Мы готовы предложить наши цифровые ресурсы для развития медицинского потенциала Рязанской области», — заявил Налобин.

Также он отметил, что форум, проходящий в регионе, вносит важный вклад в общефедеральную политику по продвижению «позитивного образа» России за рубежом, а также информирует иностранных туристов о возможностях российской «глубинки», как в Рунете, так и в англоязычных сегментах сети.

Напомним, в Рязани проходит конференция по развитию медтуризма.


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