МИД России предложит цифровые ресурсы для развития рязанской медицины. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Сергей Налобин в рамках конференции по развитию медицинского туризма в регионах.
«Министерство заинтересовано в том, чтобы в условиях мощной информационной атаки в сторону России наши многочисленные позитивные моменты отражались должным образом. Мы готовы предложить наши цифровые ресурсы для развития медицинского потенциала Рязанской области», — заявил Налобин.
Также он отметил, что форум, проходящий в регионе, вносит важный вклад в общефедеральную политику по продвижению «позитивного образа» России за рубежом, а также информирует иностранных туристов о возможностях российской «глубинки», как в Рунете, так и в англоязычных сегментах сети.
Напомним, в Рязани