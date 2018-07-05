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13:25, 5 июля 2018 83
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Любимов поучаствовал в первой в регионе конференции медтуризма

Любимов поучаствовал в первой в регионе конференции медтуризма

В четверг, 5 июля, в Рязани началась международная конференция по развитию медицинского туризма в российских регионах. В ней приняли участие губернатор Николай Любимов, член Совета Федерации Олег Ковалев, начальник отдела цифровой дипломатии ДИП МИД России Сергей Налобин, а также представители правительства Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Астраханской областей.

На встрече губернатор обратил внимание, что у региона «неограниченные возможности» для развития медтуризма. По его словам, Рязанскую область для «поправки здоровья» посетили уже 60 тысяч человек. Рязанские врачи провели 2 100 операций, что на 20% больше, чем в прошлом году.

«Туристам, которые приезжают к нам в область, мы предлагаем и полечиться, и познакомиться с достопримечательностями региона. Для этого у нас работают экскурсионные программы, еще несколько находятся в разработке», — подчеркнул Любимов.

По словам губернатора, «Мещерский край здоровья» поможет реализовать потенциал области. В ассоциации объединились медицинские и туристические организации.

В рамках конференции участники планируют подписать документы о сотрудничестве в области здравоохранения, туризма, страхования, инвестирования.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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