Любимов поучаствовал в первой в регионе конференции медтуризма

В четверг, 5 июля, в Рязани началась международная конференция по развитию медицинского туризма в российских регионах. В ней приняли участие губернатор Николай Любимов, член Совета Федерации Олег Ковалев, начальник отдела цифровой дипломатии ДИП МИД России Сергей Налобин, а также представители правительства Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Астраханской областей.
На встрече губернатор обратил внимание, что у региона «неограниченные возможности» для развития медтуризма. По его словам, Рязанскую область для «поправки здоровья» посетили уже 60 тысяч человек. Рязанские врачи провели 2 100 операций, что на 20% больше, чем в прошлом году.
«Туристам, которые приезжают к нам в область, мы предлагаем и полечиться, и познакомиться с достопримечательностями региона. Для этого у нас работают экскурсионные программы, еще несколько находятся в разработке», — подчеркнул Любимов.
По словам губернатора, «Мещерский край здоровья» поможет реализовать потенциал области. В ассоциации объединились медицинские и туристические организации.
В рамках конференции участники планируют подписать документы о сотрудничестве в области здравоохранения, туризма, страхования, инвестирования.