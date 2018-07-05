ФК «Рязань» начнет борьбу за Кубок России матчем в Муроме

ФК «Рязань» начнет борьбу за Кубок России в Муроме. Об этом сообщила клубная пресс-служба. В четверг, 5 июля, прошла жеребьевка кубка, составили календарь ПФЛ.
«Горожане» стартуют на стадии 1/128 финала матчем против «Мурома». Встреча пройдет в гостях 30 июля.
Стартовый матч Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ рязанцы начнут на своем поле против худшей сборной прошлого сезона — второй команды «Ротора».
В сезоне 2018/19 в группе «Центр» за выход в ФНЛ поборются 13 команд.
Фото из группы ФК «Рязань»