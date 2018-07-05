Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России. Их продлили до 31 января 2019 года, передает «
«Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны санкции», — рассказали в ЕС.
Как отметили в МИД России, Евросоюз вновь упустил возможность «переосмыслить свои подходы» в отношении России.
Напомним, Евросоюз ввел ограничения против Москвы в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией.
Гражданам и компаниям из ЕС запретили импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза.