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17:56, 5 июля 2018 118
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Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России. Их продлили до 31 января 2019 года, передает «РИА Новости».

«Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны санкции», — рассказали в ЕС.

Как отметили в МИД России, Евросоюз вновь упустил возможность «переосмыслить свои подходы» в отношении России.

Напомним, Евросоюз ввел ограничения против Москвы в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией.

Гражданам и компаниям из ЕС запретили импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза.


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