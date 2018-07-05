Чаще всего в Рязань приезжают лечиться жители соседних регионов. Об этом в четверг, 5 июля на международной конференции по развитию медтуризма в российских регионах сообщил Николай Любимов.
По словам губернатора, чаще всего на лечение в Рязань приезжают жители Москвы и Подмосковья, а также Тамбовской области. Помимо россиян, среди туристов-пациентов появляются жители ближнего зарубежья.
«Самые популярные направления — это стоматология, на которую приходится 44% визитов, а также высокотехнологичная медпомощь, которую оказывают в ОКБ и кардиодиспансере, — отметил Любимов.
Напомним, в Рязани