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13:32, 5 июля 2018 425
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Чаще всего в Рязани лечатся жители Москвы и Тамбова — Любимов

Чаще всего в Рязани лечатся жители Москвы и Тамбова — Любимов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Чаще всего в Рязань приезжают лечиться жители соседних регионов. Об этом в четверг, 5 июля на международной конференции по развитию медтуризма в российских регионах сообщил Николай Любимов.

По словам губернатора, чаще всего на лечение в Рязань приезжают жители Москвы и Подмосковья, а также Тамбовской области. Помимо россиян, среди туристов-пациентов появляются жители ближнего зарубежья.

«Самые популярные направления — это стоматология, на которую приходится 44% визитов, а также высокотехнологичная медпомощь, которую оказывают в ОКБ и кардиодиспансере, — отметил Любимов.

Напомним, в Рязани проходит международная конференция по медицинскому туризму.


© RZN.info

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