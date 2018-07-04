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11:21, 4 июля 2018 374
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В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Список

В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Список

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом RZN.info сообщили в Экологическом рязанском альянсе.

Баки для сбора трех видов пластика появились в следующих дворах:

  • улица Крупской, дом №18;
  • улица Сельских строителей, дом №4-з;
  • улица Затинная, дом №28;
  • Шереметьевский проезд, дом №18;
  • улица Московская, дома №№ 6,8,8 корпус 1;
  • улица Садовая, дом №33;
  • улица Введенская, дом №86;
  • улица Стройкова, дом №38;
  • улица Циолковского, дом №16;
  • улица Гоголя, дом №16 (ЕРАМ);
  • улица Большая, дом №106 корпус 3;
  • улица 2-я Линия, дом №9.

Во дворе на Садовой также появится бак для бумаги.

Оборудование контейнеров продолжается, чтобы его установили в вашем дворе, нужно отправить заявку на электронную почту info@erarzn.ru.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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