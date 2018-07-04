В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Список

В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом RZN.info сообщили в Экологическом рязанском альянсе.
Баки для сбора трех видов пластика появились в следующих дворах:
- улица Крупской, дом №18;
- улица Сельских строителей, дом №4-з;
- улица Затинная, дом №28;
- Шереметьевский проезд, дом №18;
- улица Московская, дома №№ 6,8,8 корпус 1;
- улица Садовая, дом №33;
- улица Введенская, дом №86;
- улица Стройкова, дом №38;
- улица Циолковского, дом №16;
- улица Гоголя, дом №16 (ЕРАМ);
- улица Большая, дом №106 корпус 3;
- улица 2-я Линия, дом №9.
Во дворе на Садовой также появится бак для бумаги.
Оборудование контейнеров продолжается, чтобы его установили в вашем дворе, нужно отправить заявку на электронную почту