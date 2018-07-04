Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу документов с электронным чипом. Об этом передает «
За выдачу загранпаспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.
Рост цен объяснили увеличением затрат на государственные услуги по выдаче документов нового поколения с электронным чипом.
Ранее замглавы бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский пояснил, что повышение госпошлин позволит ежегодно направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей.
В феврале Путин подписал закон о сокращении сроков выдачи загранпаспорта с четырех до трех месяцев, если его получают по месту пребывания гражданина. Напомним, в конце июня Госдума