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12:33, 4 июля 2018 730
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Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу документов с электронным чипом. Об этом передает «РИА Новости».

За выдачу загранпаспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Рост цен объяснили увеличением затрат на государственные услуги по выдаче документов нового поколения с электронным чипом.

Ранее замглавы бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский пояснил, что повышение госпошлин позволит ежегодно направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей.

В феврале Путин подписал закон о сокращении сроков выдачи загранпаспорта с четырех до трех месяцев, если его получают по месту пребывания гражданина. Напомним, в конце июня Госдума утвердила закон, повысивший пошлины на права и загранпаспорт.


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