Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 31 июля 2018 426
 0    0

В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты

В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты

В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты 2018 года. Информацию опубликовали на сайте регионального минприроды.

Поохотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут в период с 18 августа по 15 ноября, на боровую дичь — с 18 августа по 31 декабря.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена в следующие сроки:

  • на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 15 ноября;
  • на боровую, полевую и степную дичь — в период 5 августа по 31 декабря.

Охота на пернатую дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в пункте 3.2 Правил охоты.

График выдачи разрешений на охоту размещен на официальном сайте минприроды Рязанской области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:37, 31 июля 2018
В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты
19:45, 31 июля 2018
Любимов встретился с застройщиком «проблемного» дома в Горроще
19:17, 31 июля 2018
Половина рязанских работников обедают полчаса — исследование
18:09, 31 июля 2018
На «звездном небе» улицы Почтовой появилось напоминание о возрасте Рязани
17:52, 31 июля 2018
Полиция отреагировала на танцы около автомобиля на дороге в центре Рязани 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 26 016
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
12:44, 29 июля 2018 26 108
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
19:10, 23 июля 2018 21 208
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 19 873
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 286
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум