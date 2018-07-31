В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты 2018 года. Информацию опубликовали на
Поохотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут в период с 18 августа по 15 ноября, на боровую дичь — с 18 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена в следующие сроки:
- на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 15 ноября;
- на боровую, полевую и степную дичь — в период 5 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в
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