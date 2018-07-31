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13:12, 31 июля 2018 278
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В Рязани начали судить рыбновца, зарубившего двоих мужчин топором

В Рязани начали судить рыбновца, зарубившего двоих мужчин топором

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани начался суд над жителем Рыбновского района, которого подозревают в двойном убийстве. Первое заседание прошло во вторник, 31 июля, в областном суде.

Прокурор сообщил, что в августе 2017 года трое мужчин выпивали в квартире и поссорились. В ходе конфликта 35-летний рыбновец несколько раз ударил своего приятеля и его отчима топором по голове. Оба мужчины скончались.

По версии следствия, один из пострадавших на момент ссоры схватил нож и попытался ударить рыбновца.

Подсудимый признал свою вину, но добавил, что не согласен с несколькими нюансами в описании дела. По его словам, он взял топор, чтобы припугнуть собутыльника.

«Я когда с топором на кухню вернулся, хотел сначала просто продемонстрировать топор, чтобы напугать. Только после того, как он на меня рыпнулся, я его ударил», — пояснил мужчина.

Второго собутыльника подсудимый устранил, как свидетеля. Орудие убийства он попытался скрыть и выбросил топор в выгребную яму уличного туалета во дворе второй жертвы, после чего скрылся с места преступления. Его задержали спустя полтора месяца поисков. Он скрывался у случайных знакомых.

Подозреваемый сообщил судье, что является отцом двоих детей и ранее трижды привлекался за кражу, но судим не был.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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