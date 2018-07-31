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19:45, 31 июля 2018 204
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Любимов встретился с застройщиком «проблемного» дома в Горроще

Любимов встретился с застройщиком «проблемного» дома в Горроще

Николай Любимов провел рабочую встречу с учредителем ООО «Альфа Рязань» Михаилом Щербаковым, который является застройщиком многоквартирного жилого дома № 64 по улице Стройкова. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В совещании поучаствовали вице-губернатор Игорь Греков и министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.

Дом должны были сдать еще в июле прошлого года, но строительство не завершилось до сих пор.

По этому поводу Греков обращался в руководство прокуратуры и управления МВД региона, поскольку долгое время застройщик не выходил на связь с областным минстроем.

«В настоящее время только по Вашему дому не определен механизм достройки, по всем остальным разработаны дорожные карты и ведется работа», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Любимов, застройщик также не воспользовался механизмом достройки, которое разработало правительство.

«Наш кредит доверия Вам не безграничен, но мы готовы оказать все необходимое содействие в решении вопроса достройки дома, поскольку нас в первую очередь волнуют люди, которые приобрели в нем квартиры и рискуют остаться без жилья», — сказал глава региона.

Любимов поручил министру строительного комплекса региона Вячеславу Меньшову совместно с учредителем ООО «Альфа Рязань» Михаилом Щербаковым подготовить «в кратчайшие сроки» дорожную карту, где будут прописаны все «необходимые мероприятия и установлены четкие сроки завершения строительных работ».


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