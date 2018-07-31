Любимов встретился с застройщиком «проблемного» дома в Горроще

Николай Любимов провел рабочую встречу с учредителем ООО «Альфа Рязань» Михаилом Щербаковым, который является застройщиком многоквартирного жилого дома № 64 по улице Стройкова. Об этом сообщил
В совещании поучаствовали вице-губернатор Игорь Греков и министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.
Дом должны были сдать еще в июле прошлого года, но строительство не завершилось до сих пор.
По этому поводу Греков
«В настоящее время только по Вашему дому не определен механизм достройки, по всем остальным разработаны дорожные карты и ведется работа», — подчеркнул губернатор.
Как отметил Любимов, застройщик также не воспользовался механизмом достройки, которое разработало правительство.
«Наш кредит доверия Вам не безграничен, но мы готовы оказать все необходимое содействие в решении вопроса достройки дома, поскольку нас в первую очередь волнуют люди, которые приобрели в нем квартиры и рискуют остаться без жилья», — сказал глава региона.
Любимов поручил министру строительного комплекса региона Вячеславу Меньшову совместно с учредителем ООО «Альфа Рязань» Михаилом Щербаковым подготовить «в кратчайшие сроки» дорожную карту, где будут прописаны все «необходимые мероприятия и установлены четкие сроки завершения строительных работ».