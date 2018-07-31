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13:59, 31 июля 2018 84
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Карабасов опустился на 11 позиций в национальном рейтинге мэров

Карабасов опустился на 11 позиций в национальном рейтинге мэров

Сергей Карабасов опустился на 11 позиций в национальном рейтинге мэров. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» распространил исследование за июнь-июль.

В списке и.о. мэра Рязани занял 64 место из 88.

По мнению экспертов, спад связан с предбанкротным состоянием «Рязанской автоколонны №1310», проигрышем Рязани места в «Золотом кольце», частыми провалами грунта в городе и новыми платными парковками.


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