В России упростили выплату имущественных налогов

Владимир Путин подписал закон, который позволяет перечислять имущественные налоги единым платежом. Документ
С 1 января 2019 года физлица смогут переводить на счет Федерального казначейства единый платеж для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Единый платеж за гражданина сможет внести любой другой человек.
Со следующего года заплатить налоги и другие платежи можно будет через многофункциональные центры предоставления госуслуг. За задержку перечисления средств местной администрацией, почтовым отделением или МФЦ будут штрафовать на 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% за каждый день просрочки.
Граждане также смогут платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления.