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15:17, 30 июля 2018 138
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В России упростили выплату имущественных налогов

В России упростили выплату имущественных налогов

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал закон, который позволяет перечислять имущественные налоги единым платежом. Документ опубликовали на портале правовой информации.

С 1 января 2019 года физлица смогут переводить на счет Федерального казначейства единый платеж для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Единый платеж за гражданина сможет внести любой другой человек.

Со следующего года заплатить налоги и другие платежи можно будет через многофункциональные центры предоставления госуслуг. За задержку перечисления средств местной администрацией, почтовым отделением или МФЦ будут штрафовать на 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% за каждый день просрочки.

Граждане также смогут платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления.


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