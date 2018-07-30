Сбивший мотоциклиста на Московском шоссе водитель «Тойоты» оказался несовершеннолетним

Сбивший мотоциклиста на Московском шоссе водитель Toyota Camry оказался несовершеннолетним. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
За рулем иномарки находился 17-летний юноша без «прав», вместе с ним в салоне были две совершеннолетние девушки. Машина принадлежала родителям подростка, которых привлекут к административной ответственности.
По предварительной информации, автомобиль
Напомним, авария произошла рано утром в субботу, 28 июля. В результате
В региональном минздраве RZN.info рассказали, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, где получает интенсивную терапию.