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10:53, 30 июля 2018 844
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Сбивший мотоциклиста на Московском шоссе водитель «Тойоты» оказался несовершеннолетним

Сбивший мотоциклиста на Московском шоссе водитель «Тойоты» оказался несовершеннолетним

Фото: УМВД по Рязанской области

Сбивший мотоциклиста на Московском шоссе водитель Toyota Camry оказался несовершеннолетним. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За рулем иномарки находился 17-летний юноша без «прав», вместе с ним в салоне были две совершеннолетние девушки. Машина принадлежала родителям подростка, которых привлекут к административной ответственности.

По предварительной информации, автомобиль врезался в мотоцикл, когда поворачивал с Московского шоссе на улицу Западную.

Напомним, авария произошла рано утром в субботу, 28 июля. В результате пострадал 26-летний юноша, который получил серьезные травмы.

В региональном минздраве RZN.info рассказали, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, где получает интенсивную терапию.


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