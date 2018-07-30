Попавшему в ДТП рязанцу на мотоцикле требуется помощь

Рязанцу на мотоцикле, который в ночь на 28 июля попал
Отмечается, что Руслан Мотыгулин попал в аварию не по своей вине. Молодого человека доставили в ОКБ с переломами рук и ног, ему предстоит перенести несколько операций.
Неравнодушных рязанцев попросили помочь родителям пострадавшего. Перевести деньги можно на карту Сбербанка: 63 90 02 53 90 05 84 00 87, указав в назначении «помощь Руслану».
Напомним, около 4:00 28 июля на пересечении Московского шоссе с улицей Западной Toyota Camry сбила мотоциклиста. Ранее появилось
Фото из Instagram rzn_life