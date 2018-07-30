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14:38, 30 июля 2018 308
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Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет

Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет

Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке табачной продукции. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Каждую пачку и упаковку сигарет будут маркировать, чтобы отслеживать оборот товара от производителя до потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Проверять средства идентификации при помощи специальных систем будут магазины и организации, продающие сигареты оптом и в розницу.

Закон вступил в силу с 1 марта 2019 года.

В 2016 году в странах ЕАЭС ввели обязательную маркировку шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запустили эксперименты по маркировке лекарств (QR-код) и сигарет (двухмерный код Data Matrix).

Также 1 июня стартовал эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации, он продлится до 30 июня 2019 года. До 2024 года в России планируют создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.


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