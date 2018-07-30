Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет

Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке табачной продукции. Документ
Каждую пачку и упаковку сигарет будут маркировать, чтобы отслеживать оборот товара от производителя до потребителя и контролировать легальность их происхождения.
Проверять средства идентификации при помощи специальных систем будут магазины и организации, продающие сигареты оптом и в розницу.
Закон вступил в силу с 1 марта 2019 года.
В 2016 году в странах ЕАЭС ввели обязательную маркировку шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запустили эксперименты по маркировке
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