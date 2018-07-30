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9:30, 30 июля 2018 449
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Правительство продлило программу льготного автокредитования

Правительство продлило программу льготного автокредитования

Фото: Pixabay.com

Правительство продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Постановление опубликовали на сайте кабмина.

Программа действует с 2015 года. Она предполагает скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Для жителей Дальнего Востока скидку увеличили до 25%. В правительстве уточнили, что этот шаг «позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей».

Ожидается, что в 2018 году по механизму льготного автокредитования продадут 45,1 тысячи машин, 5,8 тысячи из которых — на Дальнем Востоке.


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