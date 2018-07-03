С мячом и в шапке Забиваки. Жительница Воронежа спрыгнула с парашютом над Рязанью в поддержку сборной

Жительница Воронежа Галина Кленяева спрыгнула с парашютом над Рязанью в поддержку сборной. К ноге женщина скотчем и шнурками примотала футбольный мяч. На ней была шапка в виде символа ЧМ-2018 — волка Забиваки, сообщает «
Парашютистка спрыгнула с самолета СМ-92 «Финист» на аэродроме «Крутицы» в пятницу, 29 июня.
«В среде парашютистов сейчас популярна фраза „Идите подальше со своим футболом“, потому что небо на многих аэродромах в Подмосковье на время проведения турнира закрыли или сильно ограничили. Парашютисты разделились на два лагеря: одни болеют и восхищаются, а другие клянут ЧМ на чем свет стоит. У меня в инстаграме двое друзей чуть не поругались по этому поводу в комментариях к моей фотографии», — рассказала женщина.
Кленяева прыгала в костюме ведьмы с тыквой в руках на Хэллоуин, а также вместе со своей подругой — в костюмах Снегурочки и Деда Мороза под Новый год.
Фото Виктора Крупинского