Рязань посетил уникальный катамаран на солнечных батареях. Фото

Рязань посетил уникальный катамаран на солнечных батареях «Эковолна». Во вторник, 3 июля, он останавливался около дебаркадера в Лесопарке.

Экспедиция первого в России катамарана солнечных батареях протяженностью пять тысяч километров началась в Петербурге в Балтийском море и завершится в Каспийском море.

Судно на восемь человек оборудовано каютами, санузлом и кухней.

Как рассказал руководитель экспедиции Евгений Казанов, в день катамаран получает от 30 до 60 киловатт-час.

«В день мы плывем по десять часов и на движение тратим лишь половину энергии. Остальное уходит на освещение, зарядку гаджетов, приготовление еды, — отметил Казанов. — Солнце есть всегда, даже в пасмурный день мы получаем достаточно энергии для движения».

На судне проводится сразу три научных исследования: МГУ изучает экологию, МГИМО — климат, а петербургский «Политех» проводит энергетическое исследование.

После остановки в Москве на борту поселился крысенок, который поможет экспедиции предугадывать шторм.

Казанов отметил, что в Рязани катамаран столкнулся с проблемами. Судно село на мель на реке Трубеж и так и не смогло оказаться в областном центре.

Катамаран уже прошел треть пути, следующей остановкой станет Касимов.

«Мы хотим показать, что экологический транспорт, который не выбрасывает отходы в воду может стабильно передвигаться и перевозить людей», — отметил руководитель экспедиции.

В будущем он намерен построить катер на 30-40 человек, который будет стабильно возить пассажиров.