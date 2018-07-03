Николай Любимов потребовал усилить профилактику пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил
Во вторник, 3 июля, губернатор поставил задачу по усилению пожарной безопасности. Он потребовал уделить особое внимание людям, которые «приезжают на отдых в сельскую местность».
«Необходимо активнее информировать людей о мерах предосторожности, постоянно напоминать о том, что за небрежное обращение с огнем существует, как минимум, административная ответственность», — сказал Любимов.
Напомним, ранее глава региона сообщил, что в Рязанской области