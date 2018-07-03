В Рязанской области примут закон о пожарных дружинах. Об этом в ходе всероссийского форума Всероссийского добровольного пожарного общества сообщил Николай Любимов, передает
По словам губернатора, добровольцы участвуют в тушении 25% пожаров на территории региона. «40 добровольческих дружин объединили почти 7,5 тысяч человек», — сказал он.
Добровольцы привлекаются для тушения пожаров в лесах и на территориях, где нет стационарных пожарных частей.
Глава региона рассказал, что в регионе примут закон, регулирующий деятельность пожарных дружин.
«Мы планируем широко привлекать к работе добровольцев. Чем больше людей знает, как обращаться с огнем, тем тщательнее будут соблюдаться меры по предотвращению пожаров», — добавил Любимов.