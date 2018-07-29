В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото

В Рязани открылись международные соревнования военных летчиков «
«Для нас большая честь, что в соревнованиях участвует Китай, Казахстан и Беларусь. Игры выполняют важную задачу по укреплению обороноспособности наших государств и развитию партнерских отношений», — заявил Любимов. Он отметил, что Рязань в третий раз принимает международные игры.
«Здесь конкурс всегда проходил на достойном уровне и мы не намерены снижать эту планку, — подчеркнул губернатор. — Столь престижные соревнования прославляют Рязань и стимулирует нас благоустраивать город. Надеемся мы всегда будем принимать их, мы к этому готовы».
Андрей Юдин отметил, что инфраструктура Рязани позволяет проводить соревнования любого уровня.
«Российская команда готова и нет сомнений, что она победит», — заключил главком ВВС.
В соревнованиях 2018 года поучаствуют более 60 экипажей из четырех стран, которые определят лучших в семи номинациях.
Игры продлятся до 11 августа. Первый соревновательный этап пройдет 3 августа, а на 4 августа запланировано шоу «