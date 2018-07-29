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12:44, 29 июля 2018 1 312
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В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото

В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани открылись международные соревнования военных летчиков «Авиадартс-2018». Торжественная церемония прошла в воскресенье, 29 июля, на аэродроме в Дягилеве. С открытием игр участников поздравили командующий ВВС Андрей Юдин, его коллеги из других стран и губернатор Николай Любимов.

«Для нас большая честь, что в соревнованиях участвует Китай, Казахстан и Беларусь. Игры выполняют важную задачу по укреплению обороноспособности наших государств и развитию партнерских отношений», — заявил Любимов. Он отметил, что Рязань в третий раз принимает международные игры.

«Здесь конкурс всегда проходил на достойном уровне и мы не намерены снижать эту планку, — подчеркнул губернатор. — Столь престижные соревнования прославляют Рязань и стимулирует нас благоустраивать город. Надеемся мы всегда будем принимать их, мы к этому готовы».

Андрей Юдин отметил, что инфраструктура Рязани позволяет проводить соревнования любого уровня.

«Российская команда готова и нет сомнений, что она победит», — заключил главком ВВС.

В соревнованиях 2018 года поучаствуют более 60 экипажей из четырех стран, которые определят лучших в семи номинациях.

Игры продлятся до 11 августа. Первый соревновательный этап пройдет 3 августа, а на 4 августа запланировано шоу «Авиамикс».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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