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21:27, 28 июля 2018 258
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На территории музея-заповедника Есенина планируют построить гостиничные домики

На территории музея-заповедника Есенина планируют построить гостиничные домики

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 28 июля, Николай Любимов заявил, что на территории музея-заповедника Есенина в Константинове планируют построить одноэтажные гостиничные домики. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что домики будут без фундамента, поэтому не навредят природному ландшафту охраняемой территории.

«Важно, чтобы люди, приезжая на родину Есенина, могли остаться на несколько дней и насладиться удивительными местными пейзажами. Для этого сейчас ведется активная работа по созданию въездной зоны и гостиницы. Для нас план-максимум — сделать Константиново одним из крупных туристических центров России, сохранив при этом есенинские места, не затронув ландшафты и природную красоту», — сказал Любимов.

Напомним, губернатор посетил Константиново на 53-летие музея Есенина.


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