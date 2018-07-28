Любимов посетил Константиново на 53-летие музея Есенина. Фото

В субботу, 28 июля, губернатор Николай Любимов приехал в Константиново на 53-летие музея Есенина.
Он возложил цветы к памятнику, попробовал «литературное» варенье с коньяком и бадьяном, а также вручил музею в подарок картину неизвестного художника.
«Музей стал значимым местом для каждого, кто любит и ценит творчество Сергея Есенина. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов из нашей страны и из-за рубежа, чтобы поклониться Рязанской земле, зайти в дом поэта и школу где он учился, посмотреть на Окские дали. Вот уже 53 года музей является визитной карточкой нашей области, ценнейшим памятником культуры России, — сказал глава региона.
В беседе с журналистами Любимов отметил, что выехать в «есенинские места» с семьей получается редко, так как чаще он бывает тут по работе, встречая гостей из других регионов.