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15:28, 28 июля 2018 687
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Любимов посетил Константиново на 53-летие музея Есенина. Фото

Любимов посетил Константиново на 53-летие музея Есенина. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 28 июля, губернатор Николай Любимов приехал в Константиново на 53-летие музея Есенина.

Он возложил цветы к памятнику, попробовал «литературное» варенье с коньяком и бадьяном, а также вручил музею в подарок картину неизвестного художника.

«Музей стал значимым местом для каждого, кто любит и ценит творчество Сергея Есенина. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов из нашей страны и из-за рубежа, чтобы поклониться Рязанской земле, зайти в дом поэта и школу где он учился, посмотреть на Окские дали. Вот уже 53 года музей является визитной карточкой нашей области, ценнейшим памятником культуры России, — сказал глава региона.

В беседе с журналистами Любимов отметил, что выехать в «есенинские места» с семьей получается редко, так как чаще он бывает тут по работе, встречая гостей из других регионов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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