В Рязани освятили стройплощадку будущего Дома правосудия. Фото

В Рязани освятили стройплощадку будущего Дома правосудия. В пятницу, 27 июля, началось возведение нового здания областного суда.
Губернатор Николай Любимов отметил, что нынешнее здание суда построено в начале 20 века и не отвечает современным требованиям.
«Новое здание будет построено на федеральные деньги, в нем будут все условия для работы судей и граждан», — отметил губернатор.
После торжественной части митрополит Марк отслужил молебен и освятил стройплощадку.
Дом правосудия областного суда расположится на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК.
В пятиэтажном здании, помимо служебных кабинетов появятся 17 залов служебных заседаний, оборудованных системами видеоконференц-связи, аудио- и видеопротоколирования, конференц-залом на 273 человек, архивными помещениями на 30 000 дел, комнатой для допроса свидетелей без визуального наблюдения и кабинетом для медиативных процедур.
В новом здании также создадут условия для лиц с ограниченными возможностями.
Напомним на строительство