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13:40, 27 июля 2018 807
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В Рязани освятили стройплощадку будущего Дома правосудия. Фото

В Рязани освятили стройплощадку будущего Дома правосудия. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани освятили стройплощадку будущего Дома правосудия. В пятницу, 27 июля, началось возведение нового здания областного суда.

Губернатор Николай Любимов отметил, что нынешнее здание суда построено в начале 20 века и не отвечает современным требованиям.

«Новое здание будет построено на федеральные деньги, в нем будут все условия для работы судей и граждан», — отметил губернатор.

После торжественной части митрополит Марк отслужил молебен и освятил стройплощадку.

Дом правосудия областного суда расположится на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК.

В пятиэтажном здании, помимо служебных кабинетов появятся 17 залов служебных заседаний, оборудованных системами видеоконференц-связи, аудио- и видеопротоколирования, конференц-залом на 273 человек, архивными помещениями на 30 000 дел, комнатой для допроса свидетелей без визуального наблюдения и кабинетом для медиативных процедур.

В новом здании также создадут условия для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним на строительство потратят полмиллиарда.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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