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12:10, 27 июля 2018 315
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В России предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды

В России предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды

В правительстве предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды. Такой мерой планируют простимулировать производство алюминия, пишут «Известия».

Утилизационный сбор уже действует для автомобилей. При этом отечественным производителям компенсируют потраченные на него средства.

Эксперты считают, что введение такого же сбора для велосипедов в размере 10% от стоимости поможет российским производителям конкурировать с китайским импортом, занимающим до 70% рынка. В случае, если отечественные фирмы получат компенсации, то смогут оставить прежние цены. При этом стоимость иностранной продукции возрастет, чт сделает ее мнее привлекательной для покупателей.

Минпромторг должен проработать нововведение до 1 октября.


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