В России предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды

В правительстве предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды. Такой мерой планируют простимулировать производство алюминия, пишут «
Утилизационный сбор уже действует для автомобилей. При этом отечественным производителям компенсируют потраченные на него средства.
Эксперты считают, что введение такого же сбора для велосипедов в размере 10% от стоимости поможет российским производителям конкурировать с китайским импортом, занимающим до 70% рынка. В случае, если отечественные фирмы получат компенсации, то смогут оставить прежние цены. При этом стоимость иностранной продукции возрастет, чт сделает ее мнее привлекательной для покупателей.
Минпромторг должен проработать нововведение до 1 октября.