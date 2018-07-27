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9:48, 27 июля 2018 1 469
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«У вас классно». Иностранные парашютисты оценили красоту рязанской природы с неба. Фоторепортаж

«У вас классно». Иностранные парашютисты оценили красоту рязанской природы с неба. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Парашютисты с ограниченными возможностями из десяти стран оценили красоту рязанской природы с неба. Они приехали в авиаклуб «Крутицы» для участия в международном парашютном фестивале «HANDIFLY-2018».

«У вас классно. Сверху видно лес, реку, поля. Очень красивая природа здесь», — заявила после прыжка одна из иностранных участниц Жаннат Бабагулова (Казахстан).

На открытие фестиваля в Крутицы приехал Николай Любимов. Он посетил взлетную полосу, раздевалки и подготовительный ангар для участников. Также губернатор встретился с российской сборной по парашютной групповой акробатике.

«Сейчас прыжки с парашютом — не такое опасное дело, как раньше, в особенности, спортивные прыжки. Современное оборудование позволяет человеку контролировать все. Для нашего региона честь принять у себя такой фестиваль. Для Рязани это — лишний шанс показать и доказать, что мы можем все», — сказал глава региона.

Также Любимов отметил, что летал в качестве второго пилота на «Як-52» и не боится прыгнуть из самолета сам.

«Но пока что врачи запрещают», — поделился он.

Напомним, 26 июля в «Крутицах» впервые в Рязани стартовал международный парашютный фестиваль для инвалидов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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