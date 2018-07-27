«У вас классно». Иностранные парашютисты оценили красоту рязанской природы с неба. Фоторепортаж

Парашютисты с ограниченными возможностями из десяти стран оценили красоту рязанской природы с неба. Они приехали в авиаклуб «Крутицы» для участия в международном парашютном фестивале «HANDIFLY-2018».
«У вас классно. Сверху видно лес, реку, поля. Очень красивая природа здесь», — заявила после прыжка одна из иностранных участниц Жаннат Бабагулова (Казахстан).
На открытие фестиваля в Крутицы приехал Николай Любимов. Он посетил взлетную полосу, раздевалки и подготовительный ангар для участников. Также губернатор встретился с российской сборной по парашютной групповой акробатике.
«Сейчас прыжки с парашютом — не такое опасное дело, как раньше, в особенности, спортивные прыжки. Современное оборудование позволяет человеку контролировать все. Для нашего региона честь принять у себя такой фестиваль. Для Рязани это — лишний шанс показать и доказать, что мы можем все», — сказал глава региона.
Также Любимов отметил, что летал в качестве второго пилота на «Як-52» и не боится прыгнуть из самолета сам.
«Но пока что врачи запрещают», — поделился он.
Напомним, 26 июля в «Крутицах» впервые в Рязани