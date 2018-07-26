В Рязанской области стартовал международный парашютный фестиваль для инвалидов. Фото

В Рязанской области стартовал международный парашютный фестиваль для инвалидов «HANDIFLY-2018». Мероприятие в третий раз проходит на базе авиаклуба «Крутицы» в рамках проекта «Небо, открытое для всех».
В четверг, 26 июля, в рамках фестиваля выступила сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью, а также военнослужащие ВДВ.
Более 120 участников с инвалидностью из 10 стран, в том числе представители Франции, Швеции, Греции, Турции, Македонии, Белоруссии, Азербайджана выступят в пятницу, 27 июля.
Соревнования пройдут на двухместных парашютных системах «Тандем» с выполнением комплекса спиралей в свободном падении с высоты четырех тысяч метров.
В субботу, 28 июля, в 17:00 состоится закрытие фестиваля.